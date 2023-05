Scafati, esplosione nella notte. Bomba carta davanti ad un centro assistenze cellulari

Esplosione nella notte a Scafati. Una bomba carta è stata fatta esplodere davanti all'ingresso di un centro di assistenza per telefoni cellulari in via Matteotti, al civico 8. Erano da poco trascorse le 2 quando è avvenuta l'esplosione, avvertita dei residenti della zona che hanno allertato le forze dell'ordine. Danni alla serranda, all'insegna e alle vetrine del negozio. Il titolare del negozio, 62 anni, di Scafati, è candidato in una lista alle elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio.