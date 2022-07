Scafati, Gdf sequestra 100 kg di sigarette di contrabbando in un deposito

Circa 100 kg di sigarette di contrabbando, per un valore di svariate migliaia di euro, sono stati trovati all'interno di un deposito a Scafati e sequestrati dalla guardia di finanza. A seguito dell'intensificazione dei controlli nel settore in tutta la provincia salernitana, i finanzieri, dopo aver effettuato numerosi sequestri nei confronti di vari rivenditori di sigarette della zona, sono riusciti a risalire la filiera del contrabbando e ad individuare il luogo e la persona, un 60enne, che di fatto gestiva l'attività illecita in quel territorio.

I militari hanno atteso il contrabbandiere nei pressi del deposito, procedendo alla perquisizione del locale, all'interno del quale hanno trovato circa 100 chilogrammi di sigarette di contrabbando. Le Fiamme Gialle, in accordo con il sostituto procuratore di Nocera Inferiore, hanno sottoposto l'uomo agli arresti domiciliari. La famiglia dell'uomo arrestato è risultata beneficiare del reddito di cittadinanza. Sottoposto a giudizio direttissimo, al 60enne è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È stata inoltre disposta la sospensione del reddito di cittadinanza.