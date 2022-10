Stadio Arechi, De Luca su Facebook: «Rifaremo completamente l'impianto»

«Parte il bando per la progettazione dell'intervento complessivo di ristrutturazione dello stadio Arechi». Lo ha annunciato, nel corso di una diretta Facebook, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

Sullo stadio di Salerno, che ospita le partite casalinghe della Salernitana impegnata nel campionato di calcio di Serie A per la seconda stagione consecutiva, sarà effettuato «un intervento importante analogo a quello fatto per il San Paolo in occasione delle Universiadi. In pratica si rifà completamente lo stadio».

Intanto, ha aggiunto De Luca, «è già partita la gara per il primo pacchetto di lavori, molto limitati, per migliorare gli accessi, i controlli e la sicurezza».