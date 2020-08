Tartarughe nel Cilento: è nata Irene, la prima in questa estate da record di nidificazioni

Irene muove i suoi primi passi verso il mare. È nata ieri sera la prima tartaruga campana del 2020. Inizia così, dal Brigantino, in località Scogliera ad Ascea, quello che si prospetta un lungo periodo di schiuse, in questa estate da record, con 25 nidi censiti. «Vi ribadiamo l' invito a seguire gli eventi qui dalla pagina ed evitare di assembrarvi al nostro gazebo - dicono gli esperti - Quando passate di giorno, alla spicciolata, siamo felici di incontrarvi e darvi spiegazioni ed informazioni. Capiamo che con il caldo è difficile sopportare la mascherina però vi chiediamo di fare il sacrificio di indossarla quando passate a trovarci, per la nostra e vostra sicurezza». © RIPRODUZIONE RISERVATA