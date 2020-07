Trentadue contagi nel Cilento e quasi 200 tamponi da analizzare, di cui 130 a Pisciotta. È questo il quadro dell’emergenza coronavirus nel Cilento. La situazione che preoccupa di più è a Pisciotta: 17 i contagi nel piccolo comune del basso Cilento (persone di Salerno e Napoli), tutti ricollegabili a soggetti che avevano partecipato ad una cena a casa di un medico salernitano poi risultato positivo.

Nessun contagio nei vicini comuni di Centola Palinuro e Camerota. I primi cittadini tuttavia hanno deciso di intensificare i controlli. A Palinuro è arrivata l’ordinanza del sindaco, Carmelo Stanziola, che obbliga fino al 31 luglio nelle zone con maggior afflusso e nelle stazioni il sindaco impone il corretto utilizzo della mascherina facciale oltreché il necessario e corretto distanziamento.



A Camerota, si è svolta una riunione tecnica di coordinamento interforze convocata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta. «Attualmente a Camerota non c’è alcun caso di Covid-19, nè tantomeno persone sottoposte a tampone - ha affermato il primo cittadino - ma vista la grossa mole di turisti che si riverserà sempre di più sulle nostre spiagge e sul nostro territorio, è bene organizzarsi in tempo». I carabinieri e i vigili urbani saranno impegnati soprattutto nell’identificazione dei turisti. Sono stati già predisposti posti di blocco e fermi anche a piedi nei pressi delle spiagge e dei luoghi più frequentati. I turisti dovranno fornire agli inquirenti le proprie generalità e dovranno necessariamente rendere noto il nome dell’alloggio dove trascorrono le vacanze. Raccolti i primi dati, le forze dell’ordine faranno visita alle strutture turistiche e agli appartamenti e affittacamere del territorio per verificare la corretta registrazione. Particolare attenzione sarà rivolta ai luoghi della movida e alle piazze.