L'antica pizzeria da Michele e Roncadin presentano la marinara surgelata

Continua la collaborazione tra Roncadin, azienda di Meduno specializzata nella produzione di pizze surgelate di alta qualità, e L’Antica Pizzeria Da Michele in the world, custode della tradizione del “tempio della pizza di Napoli”, L’Antica Pizzeria Da Michele appunto, che con i suoi 150 anni di storia è diventata vessillo della pizza in Italia e nel mondo. Dopo il successo della Margherita in versione frozen, presentata a Marca 2022 e presente nei banchi freezer da quest’estate, sta per arrivare nella grande distribuzione organizzata anche la seconda delle due sole tipologie proposte dalla storica pizzeria napoletana, e cioè la Marinara.

Come già per la Margherita, anche per la nuova Marinara il packaging è stato studiato per ricordare quello classico della pizzeria da asporto: riprende il celebre logo de L’Antica Pizzeria Da Michele con il volto di Michele Condurro e, essendo realizzato in fibra vergine, vi si può gustare direttamente la pizzadopo averla cucinata in forno, risparmiando tempo e anche l’acqua e l’energia che servono per lavare le stoviglie. Sul pack sono presenti anche le indicazioni per la preparazione alternativa in padella: bastano infatti 10/13 minuti di cottura a fiamma medio-bassa in una padella antiaderente con coperchio per poter gustare una pizza fragrante e digeribile.