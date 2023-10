Verona-Napoli in cinque meme: «Sono io il vostro allenatore!»

Il Napoli si ripresenta alla grandissima dopo quella piaga divina che siamo soliti chiamare “sosta per le nazionali” e rifila tre ceffoni al Verona. Qualcuno dice che sia stato tutto merito della cura De Laurentiis: non sappiamo se il presidente sia anche laureato in medicina, però nel dubbio ci fidiamo. Poco importa cosa sia stato a far uscire gli azzurri dall’ennesima crisi - ormai la parola “sconfitta” non si porta più -, che iniziano a essere più frequenti delle imprecazioni degli studenti durante il periodo degli esami, a noi va benissimo così. Godiamoci questi giorni di tranquillità e via con i meme!