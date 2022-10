Elodie e Andrea Iannone, fuga d'amore in bici con imprevisto: «Mi fa male il c***o»

Amore in... bicicletta. Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone che, su Instagram, si mostrano tra alberi e colline in una passeggiata in bicicletta. «Bonazza» dice Andrea per richiamare l'attenzione della cantante romana che, però, invece di replicare dolcemente sottolinea subito il dolore al gluteo dovuto al sedile della bicicletta e ai chilometri macinati: «Mi fa male il c***o», dice Elodie affaticata.

Elodie: «Solo una conoscenza per il momento

E ancora, Iannone pubblica nelle sue storie un altro stralcio della passeggiata sulla bike mentre sorridono e si mostrano vicini e felici.

Soltanto una settimana fa Elodie è stata ospite a Domenica In, raccontando a Mara Venier che sta frequentando Iannone da un paio di mesi e che procede tutto bene anche se è solo una conoscenza per il momento: «E' presto per dirlo, andiamo piano, è passato poco tempo», ha affermato la cantante.

Sembra essere un periodo d'oro per Elodie che, in contemporanea, ha presentato al cinema il suo primo film "Ti mangio il cuore" e il singolo che ne fa da colonna sonora "Proiettili". A coronare il periodo roseo c'è anche l'amore. Dopo la fine della lunga relazione con il cantante Marrakesh, l'ex cantante di Amici ha cambiato settore gettandosi sullo sport. Il campione Andrea Iannone, dal canto suo, non è estraneo al mondo dello spettacolo in cui ha coltivato diverse love story. Nota quella con la showgirl Belen Rodriguez, nonchè amica di Elodie, per poi passare alla relazione con l'influencer Giulia De Lellis.

I fan tifano per Elodie e Iannone: sarà la volta buona?