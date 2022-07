Shakira dimentica Piqué, la clamorosa indiscrezione: «Vista con il suo nuovo fidanzato»

La separazione di Shakira e Piqué è sicuramente la notizia di gossip dell'estate 2022. La loro love story è naufragata dopo ben 12 anni di vita insieme. La fine del loro amore ha sconvolto il mondo, ma le indiscrezioni che hanno accompagnato la notizia continuano a tenere banco in Spagna e dopo i tradimenti di Piqué, per i quali si ipotizza sia finita la storia, ecco che Shakira sembra aver già dimenticato il difensore del Barcellona. Secondo i media spagnoli, la popstar colombiana sarebbe stata avvistata in compagnia del nuovo fidanzato.

APPROFONDIMENTI LA RIVELAZIONE Shakira e Piquè, altro che tradimenti: «Si sono lasciati... LA PREOCCUPAZIONE Dopo la separazione altri problemi per Shakira: spunta l'ombra di...

A detta dei tabloid iberici e non la cantante colombiana e il calciatore spagnolo potrebbero essere giunti alla separazione in seguito a dei tradimenti del calciatore nei riguardi della compagna storica, indiscrezione non confermata né smentita dai diretti interessati. Ma c’è di più, perché si rumoreggia anche che i due fossero in realtà una coppia aperta di fatto e Gerard Piqué avrebbe reagito con stupore alla scelta di Shakira di allontanarsi da lui. Un dietrofont quello della latin-popstar verso il calciatore o soltanto l'inserimento di una nuova fiamma?

I dubbi sulla seconda ipotesi iniziano a insinuarsi nella mente degli appassionati di gossip, soprattutto dopo l'ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna. Shakira, infatti a quanto pare, sarebbe stata avvistata con un fascinoso ragazzo non popolare, nel mezzo di una vacanza trascorsa insieme ai figli avuti dall’ex Gerard Piqué, Milan e Sasha.

I due neo piccioncini sarebbero stati beccati mentre si intrattenevano in una sessione di surf. Shakira e Gerard Piqué non si sono mai sposati e pare che sia stata la cantante a non volere il grande passo sull’altare, tuttavia dopo la rottura sono costretti a convenire insieme un accordo per la tutela dei figli. Un punto di equilibrio tra i due genitori vip che sembra difficile da raggiungere. A quanto pare, secondo quanto riportato dai rumors spagnoli, Shakira sarebbe pronta a tornare alla sua vita a Miami e a portare via con sé i figli, una scelta rispetto a cui l’ex compagno sarebbe del tutto contrario, in quanto Gerard Piqué non vedrebbe di buon occhio la distanza dei bambini dalla Catalogna dove quest’ultimi sono nati e cresciuti.

Ma con l'avvento della nuova fiamma di Shakira, chissà se la popstar tornerà sui suoi passi e resterà in Europa per godersi al massimo la nuova storia d'amore con il nuovo compagno misterioso.