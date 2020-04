Coronavirus, nonna Connie, 106 anni, guarisce dal virus e lascia l'ospedale tra gli applausi

Ha lasciato l'ospedale di Birmingham su una sedia a rotelle tra gli applausi di medici e infermieri. Una donna di 106 anni, Connie Titchen, è stata dimessa dopo tre settimane di ricovero per aver contratto il coronavirus. È la paziente più anziana della Gran Bretagna. «Sono molto fortunata ad aver combattuto contro questo virus. Non vedo l'ora di vedere la mia famiglia», ha detto Titchen dopo aver lasciato il City Hospital. La donna, che è nata nel settembre del 1913 e ha vissuto due guerre mondiali, era stata ricoverata a metà marzo con sospetta polmonite. Poco dopo le è stato diagnosticato il coronavirus.

Sua nipote Alex Jones ha detto che la famiglia si aspettava che la nonna resistesse al virus e si riprendesse. «Ha sempre avuto una vita molto attiva».

This 106-year-old great-grandmother, Connie Titchen, who is believed to be the UK's oldest patient to recover from coronavirus, has been discharged from hospital.

