Leo Messi compra mega villa a Ibiza da 11 milioni di euro, poi la sorpresa: è abusiva

Leo Messi ha acquistato una villa da sogno a Ibiza, nel comune di Sant Josep per 11 milioni di euro. Tuttavia dopo l'acquisto è arrivata una brutta sorpresa: la struttura non è in regola, manca il certificato di completamento dei lavori e anche quello di abitabilità. Una situazione che ha costretto il calciatore argentino a inviare un avvocato presso il comune per risolvere le beghe legali.

La villa di Messi a Ibiza con una piscina di 92 metri

La villa, costata 11 milioni di euro, è una struttura di 568 metri quadri su un terreno di 16mila metri quadri, nei pressi della celebre spiaggia di Cala Tarida.

Il piano terra è di 420 mq, c'è poi un seminterrato di 16,79 metri quadri, una depandance di 38,85 metri e una piscina di 92 metri. L'acquisto è stato firmato il 3 febbraio davanti a un notaio a Barcellona. Il venditore, secondo quanto appreso dal Periodico di Ibiza, è un cittadino svizzero.

Le irregolarità della villa: una parte va demolita

Il problema urbanistico della villa è che sono state costruite diverse stanze in quello che doveva essere il garage. Queste stanze non risultano incluse nel progetto iniziale approvato dal comune e dunque sono abusive.

L'avvocato del calciatore ha dichiarato che al momento dell'acquisto Messi non era a conoscenza di questa situazione irregolare e che ora il team di legali si attiverà presso il comune per mettere in regola la struttura. Il Comune ha fatto sapere che per ottenere i certificati è necessaria la demolizione di tutte le costruzioni che non erano previste nel progetto inziale.

Insomma, se vuole regolarizzare la situazione della sua villa, Messi ha una sola possibilità: eliminare le stanze ricavate nel garage della casa e, inoltre, riportare l'intero esterno della proprietà allo stato originale, eliminando le terrazze.