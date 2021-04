Festa della Mamma 2021, l'Azalea della Ricerca Airc anche su Amazon: donazioni in piazza e online

Non solo in piazza, ma anche online. In occasione della Festa della Mamma 2021, l'Azalea della Ricerca Airc sarà acquistabile anche su Amazon. L'appuntamento è per domenica 9 maggio, quando i volontari Airc - compatibilmente alle locali misure di contenimento anti-Covid - saranno nelle piazze italiane per distribuire l’Azalea della Ricerca. Un regalo speciale per le mamme, che dal 1985 ad oggi ha consentito ad Airc di raccogliere oltre 275 milioni di euro a sostegno del lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne.

Azalea della Ricerca Airc, per la Festa della Mamma 2021 anche su Amazon

Come già accaduto l'anno scorso, è possibile ordinare l’azalea anche su Amazon.it. Per sostenere la ricerca Airc è possibile aggiungere un contributo di 5, 10, 20 o 30 euro (la donazione è fiscalmente deducibile). Il fiore verrà spedito a partire dal 26 aprile, perché arrivi fresco e ben conservato per la Festa della Mamma. L'Azalea è il regalo ideale per la Festa della Mamma: basterà inserire l'indirizzo di consegna e arriverà direttamente a casa della persona a cui vorrete fare questo dono tanto bello quanto significativo.