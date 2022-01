Minnie cambia il suo iconico vestito rosso con un tailleur blu per la prima volta in quasi un secolo per celebrare il mese della storia delle donne

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous 😍 #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36 — Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022

Per la prima volta in 93 anni, Minnie aggiunge al suo guardaroba un tailleur blu, lo ha riferito Disneyland Paris dalla sua pagina Twitter. L'iconico personaggio Disney - che di solito indossa un abito a pois bianco e rosso e un mega fiocco abbinato - debutterà con un look rinnovato per celebrare il 30° anniversario del parco e del Mese della storia delle donne, che si svolgerà il prossimo mese di marzo.

Disegnato dalla britannica il costume dell'eterna sposa di Topolino sarà composto da pantaloni blu e una giacca a pois neri e dall'immancabile un fiocco.

«Minnie ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore», ha raccontato McCartney, citato dalla CNN. «Condividiamo gli stessi valori e ciò che amo di Minnie è che incarna la felicità, l'espressione di sé, l'autenticità [...]», ha affermato, sottolineando che spera che il nuovo look renderà Minnie «un simbolo di progresso e responsabilizzazione per la nuova generazione».