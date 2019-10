Premio Tenco 2019, Malgioglio difende Achille Lauro: «Caro Baccini, la musica è cambiata»

Domenica 20 Ottobre 2019, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 18:51

«Il bravo cantautore @francescobacciniofficial tuona contro un giovane e talentuoso ragazzo di nome @achilleidol perché ahimé è stato invitato al premio #LUIGITENCO. Non ci trovo niente di male... anzi trovo scorretta la definizione di Baccini il quale lo definisce un pagliaccio vestito da Artista». Cristiano Malgioglio scende in campo in difesa di. Il trapper è stato oggetto di forti critiche da parte diper la sua partecipazione al Premio Tenco 2019. Lui che già divise la critica dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, ha cantanto sul palco dell'Ariston "Lontano lontano".«Aggiunge anche che ieri a questa rassegna c'erano i grandi cantanti con la C maiuscola - prosegue Malgioglio in un post su Instagram - e che oggi questa platea non è adatta a questi giovani che tanto sono amati dai loro coetanei...., i testi delle canzoni sono cambiati, il nostro mondo è cambiato. Io non mi cullo nel passato, mi piace guardare avanti e ascoltare questi nuovi emergenti... E allora dove sta il problema? Il ragazzo ha successo e trovo che nel suo genere sia anche originale come molti altri della sua generazione».«Trovo invece che hanno fatto bene ad invitare ACHILLELAURO - scrive ancora Malgioglio - così i suoi fans soprattutto i giovani conoscono il valore del bravo Tenco. Poi se la sua versione di Lontano Lontano non è stata di tuo gradimento amen. Detto questo non mi cullo nel passato, perché non amo la nostalgia... preferisco ascoltare qualche giovane che ha delle buone qualità e guardare cosa succede nella loro carriera».