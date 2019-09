Domenica 8 Settembre 2019, 16:15

Subito primo in classifica «Libertà»: il nuovo album di Rocco Hunt, uscito a quattro anni di distanza dal precedente, è il disco più venduto della settimana, trascinato in classifica, oltre che dal sound e dalla rime, anche dal clamore suscitato dal paventato ritiro del rapper salernitano, che dopo un momento di sbandamento comunicato via social, ha deciso di tornare alla grande sul ring dell’urban sound italiano. Risultato importante anche per «Nisciun’», uno dei brani in napoletano del disco, duettato con il giovane Geolier, che è arrivato primo nelle tendenze di YouTube. Intanto il ragazzo di «Nu juorno buono» continua il suo giro d’Italia per presentare il lavoro ai suoi fans in un tour di firmacopie «instore».