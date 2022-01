Domenica In, «Orietta Berti è la nostra Lady Gaga»: lo stilista Nick Cerioni commenta “le follie” della cantante

Dopo tutti i successi ottenuti ora per Orietta Berti è arrivata anche la copertina di Vanity Fair. «È la dimostrazione di come il successo sia una conquista di tantissime fatiche e bisogna aspettare. È una donna che conosce il valore della diversità. E poi quest’anno ha creduto nel vaccino». Con queste parole Simone Marchetti, direttore di Vanity, ha spiegato a Domenica In. È sicuramente la donna dell'anno Orietta che non ne sbaglia una neanche in fatto di outfit. Il merito è anche di Nick Cerioni. «Orietta è una donna piena di vita, aperta a tutte le pazzie mie e di mio marito e socio Leandro», ha raccontato. «Orietta si è messa in gioco e quando c’è questo tipo di ironia il messaggio arriva sempre». Un paragone azzardato ma forse calzant l'ultimo fatto dallo stylist: «Orietta è la nostra Lady Gaga», un amore quello di nick per la Berti che lo stilista non nasconde affatto: «La cosa bella di Orietta è che pur sembrando l’incarnazione della tradizione è la più rivoluzionaria di tutti».

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Capodanno in tv, da Amadeus su Rai1 alla Panicucci su Canale 5 (ma... FLOP The Voice Senior, la moglie di Alvaro Vitali bocciata dai giudici. E... PROTAGONISTI Fedez, pop «disumano» ma non troppo. E formato famiglia

Orietta Berti a Verissimo: «Avevo la stampa contro, ora anche la mia nipotina balla sulle note di "Mille"»

Orietta Berti, la donna dell'anno

Una seconda giovinezza quella che la cantante sta vivendo, dopo l'esplosione del brano Mille fatto con Fedez e Achille Lauro che è stata una delle hit dell'estate arriva la collaborazione con Hell Raton. Su Orietta non ci sono più dubbi è un'icona. «Il 2021 è stato un anno per me favoloso, quante soddisfazioni mi hanno dato questi giovani… ma tutto è partito da Sanremo!», ha ribadito la cantante che ha svelato che non avrebbe voluto partecipare. Oggi ammette di non avere dei corteggiatori: «Mi rispettano molto, mi sento la zia di tutti».

Orietta Berti e Iva Zanicchi insieme in tv: l'annuncio sui social

Il collegamento con casa Ferragnez

Al telefono per brindare ai sei dischi di Platino di Mille è intervenuto anche il marito di Chiara Ferragni. I Ferragnez, chiusi in casa a causa Covid, (ma Chiara oggi è negativa), si gustano i video e le parole di Mara Venier e Fedez si amoziona alla vista di un video che parla della loro storia d'amore: «Grazie Mara».

"Tale e Quale Show", la gaffe di Cristiano Malgioglio: scambia la finta Orietta Berti per l'originale

Orietta, Osvaldo e il Covid

Nonostante tutto questo successo, non sono mancati per Orietta momenti che l’hanno messa a dura prova, ma che ha brillantemente superato. Nei mesi passati, infatti, la cantante e il marito Osvaldo sono stati colpiti dal Covid e la campagna pro vaccino tra i big è partita quasi da lei. «I giovani devono capire che vaccinandosi proteggono anche le persone della mia età, più vulnerabili», ci raccontò qualche mese fa.