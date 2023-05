Isola, Alessandra dei Jalisse ora attacca Helena Prestes: ​«Non le parlerò più». Cosa è successo nella notte

L’Isola dei Famosi è entrata decisamente nel suo vivo: i concorrenti sentono la fame e, inoltre, devono anche badare al fuoco, cercare di pescare quanto più possibile e razionare bene il riso. Durante la notte, Helena Prestes e Alessandra Drusian hanno avuto una discussione, tanto che la cantante, in preda al nervosismo, ha letteralmente urlato contro la modella svegliando tutti gli altri naufraghi. Ma andiamo con ordine.

<h2>La lite tra Alessandra ed Helena</h2>

Il litigio che si è scatenato tra Alessandra Drusian ed Helena Prestes ha portato la cantante a un punto di non ritorno con la modella.

Tutto è successo durante la notte: l’artista del duo dei Jalisse si è accorta che il fuoco si stava spegnendo e quindi insieme a Cristina Scuccia si è diretta verso il falò. Le due naufraghe avevano una lanterna in mano (dato che di notte non si vede nulla) e la flebile luce che proveniva dalla torcia di fortuna di Alessandra e Cristina ha disturbato il sonno di Helena.

La modella ha quindi cominciato a dire: «La luce! La luce, spegnetela». Quindi Alessandra ha cominciato a urlare: «Basta stai zitta e dormi, non me ne frega niente». Helena ha risposto che non si stava rivolgendo a lei bensì a Natali Caldonazzo ma Alessandra non le ha creduto.

Il confessionale di Alessandra Drusian

Alessandra Drusian ha raccontato l’episodio in un confessionale e ha spiegato: «Le avrà anche dato fastidio il fuoco ma intanto l’ho riattivato mentre lei se ne è proprio fregata della situazione visto che si era rimessa a dormire. Io comunque da oggi con Helena non parlerò più perché quando le serve qualcosa fa la carina mentre rompe le scatole quando si sta facendo qualcos’altro per il bene comune».