Myrta Merlino, messaggio di buon compleanno a Marco Tardelli: «Dentro il tuo abbraccio vorrei restarci per sempre»

Myrta Merlino (54 anni) ha condiviso alcuni scatti molto personali insieme al compagno Marco Tardelli in occasione del suo 69esimo compleanno. La conduttrice di Pomeriggio 5 è sempre molto riservata sulla sua vita privata, ma per questa giornata così importante ha deciso di pubblicare un messaggio molto romantico per la persona che da circa sette anni la accompagna in ogni sua avventura, sostenendola e supportandola in ogni scelta.

«Se saprai starmi vicino, e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere noi in mezzo al mondo e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere.

Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l'un l'altro senza sapere chi sarà il primo e chi l'ultimo se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia Allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto. (Pablo Neruda). Auguri amore e grazie di ogni giorno insieme perché dentro il tuo abbraccio ogni attesa è finita, ogni paura è vinta, ogni dolore curato, il mondo intorno non mi tocca, dentro il tuo abbraccio voglio restarci per sempre…», ha scritto la conduttrice di Pomeriggio 5 per celebrare l'amore della sua vita, Marco Tardelli.

Il post ha ricevuto molti commenti positivi e di auguri di buon compleanno per l'ex calciatore.