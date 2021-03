Suore di Sorrento e 5 ragazze ribelli protagoniste del reality «Ti spedisco in convento»

Sulla piattaforma streaming a pagamento Discovery+ da oggi è disponibile la prima edizione di Ti Spedisco in Convento, docu-reality prodotto da Fremantle, adattamento italiano del format internazionale Bad Habits, Holy Orders. Per un mese, cinque ragazze ribelli saranno rinchiuse in un monastero, in compagnia di altrettante suore pronte a domare i loro eccessi. All'inizio le ragazze non sanno della prova che dovranno affrontare perchè sono convinte di partecipare a un’avventura più consona al proprio stile di vita.

Quando si ritrovano di fronte alle porte di un vero convento, le concorrenti sono invece costrette a calarsi negli usi e costumi della Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù, nel monastero La Culla di Sorrento, con ogni loro passo seguito da Suor Daniela, la Madre Generale della Congregazione, l’inflessibile Madre Superiora Suor Monica, e poi l'anziana Suor Felicita, la giovane Suor Analia e Suor Arleide. Le ragazze protagoniste dell’esperimento sono Emilia per tutti Emy, Valentina, Sofia, Stefania ed infine, Wendy.

Nel corso delle quattro puntate, le giovani dovranno quindi presto rinunciare alla loro quotidianità per abituarsi alla rigide regole monastiche: sveglia all’alba, messa, preghiere, pulizie, svolgere attività di carità, fino ad arrivare alle 22, orario in cui dovranno rispettare l’assoluto silenzio.

Si preannuncia, insomma, una convivenza difficile soprattutto nel momento in cui le ragazze dovranno addirittura rinunciare al cellulare ed adeguare il loro abbigliamento alla sobrietà del convento.

