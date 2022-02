Una voce per San Marino all'Eurovision, Valerio Scanu lancia una frecciatina ad Achille Lauro

Valerio Scanu, tra gli "affetti stabili" di Oggi è un altro giorno, commenta la sua esperienza a Una voce per San Marino che ha permesso ad Achille Lauro di andare all'Eurovision Song Contest. Il cantante, ospite fisso della trasmissione condotta da Serena Bortone, ha partecipato alla gara che si è svolta sabato sera e ha parlato di come è andata.

Il cantante era a Una Voce per San Marino, il festival che dà al vincitore la possibilità di andare all'Eurovision rappresentando il piccolo Stato. «Sono andato lì per cantare in maniera decente. Credo di essere arrivato ultimo e penultimo», commenta in diretta Scanu. Poi riporta un retroscena che è sembrato come una frecciatina ad Achille Lauro, il vincitore della gara.

«Non si suonava dal vivo, ma si cantava.Tutti hanno cantato abbastanza bene e c’è chi si portava i musicisti che facevano finta di suonare. Io ho portato me stesso, non mi sono adeguato allo stereotipo dell’Eurovision», ha aggiunto Scanu. «Lauro ha portato una band... a me comunque lui piace», il commento di Pino Strabioli in studio. «Ognuno ha i propri gusti», la replica di Scanu che già in passato ha dichiarato di non gradire la musica di Lauro.