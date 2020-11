Il nuovo corso politico del Comitato Regionale della Fipav Campania è già iniziato. In vista delle Assemblee Territoriali e Regionali per il rinnovo, rispettivamente, di consigli territoriali e consiglio regionale che si svolgeranno nel 2021, la consulta dei presidenti territoriali, riunitasi in via telematica lo scorso 18 novembre, ha ratificato ed accolto la candidatura a presidente regionale dell’attuale Commissario Straordinario del C.R. della Fipav Campania, Guido Pasciari. L'assemblea regionale è in programma a gennaio, quella nazionale a febbraio. La situazione del covid determinerà se in presenza o da remoto.

«I presidenti territoriali - è scritto in una nota - riconoscendo in Pasciari lo spessore morale e politico giusto per dare continuità al processo di cambiamento intrapreso circa 2 anni fa, hanno anche ufficializzato la candidatura dell’attuale presidente del Comitato Territoriale Irpinia-Sannio, Felice Vecchione, a ricoprire la carica di Consigliere Federale per consentire alla Campania di conservare un ruolo centrale nel nuovo corso nazionale della Fipav al fianco di Giuseppe Manfredi presidente».

La Consulta dei Presidenti Territoriali ha anche ringraziato per lo splendido lavoro svolto negli ultimi quattro anni, il presidente della Fipav uscente Pietro Bruno Cattaneo riconoscendogli meriti e idee alla base di un rinnovamento che sarà proseguito nel prossimo quadriennio. Nel corso della Consulta, i presidenti del Comitato Territoriale della Fipav Napoli, Umberto Capolongo, e del Comitato Territoriale della Fipav Caserta, Lino Toscano, in vista della prossima tornata elettorale, si sono detti disponibili a mettere la propria esperienza e passione al servizio della pallavolo regionale. Come per il Comitato Irpinia-Sannio che vedrà eletto un nuovo presidente con la candidatura al Consiglio Federale di Felice Vecchione, anche i Comitati di Napoli e Caserta cambieranno dunque guida mentre, Massimo Pessolano ha ufficializzato la ricandidatura a presidente del Comitato Territoriale della Fipav Salerno.

