QuantWare Napoli a San Giustino, Ardito carica: «Niente calcoli»

La QuantWare Napoli, dopo il turno di riposo della scorsa settimana, scenderà in campo domenica sul difficile campo della Erm Group San Giustino. La squadra umbra è ben attrezzata per disputare il campionato di serie A3 Credem ed attualmente seconda forza di questo torneo di volley maschile.

La classifica è cortissima e si passa da play off a playout in 2 soli punti-queste le parole di Francesco Ardito forte libero di esperienza della squadra partenopea. "Le partite rimaste sono poche e quindi non ci è concesso fare calcoli: anche la trasferta di San Giustino deve essere considerata come un’opportunità di fare punti; sappiamo bene che si tratta di una partita difficilissima su un campo duro ma ci impegneremo al massimo per tentare di fare risultato.

Nonostante nella partita di andata fossi assente per la bronchite, conosciamo le qualità di San Giustino che fa della battuta e del muro le loro armi principali , dobbiamo provare a contenerli in ricezione e giocare in maniera intelligente in attacco. Personalmente chiedo anche a tutta linea di difesa un grande supporto in copertura .

La linea di ricezione è sempre un aspetto che necessità di rodaggio e affiatamento. Fortunatamente ho compagni di reparto molto validi , sia chi è andato via che chi è arrivato è un fuoriclasse nel fondamentale della ricezione e quindi credo si sia accelerato questo passaggio; in ogni caso Nei 2 anni di A siamo sempre stati tra le migliori squadre in ricezione e speriamo sia sempre la base sulla quale costruire le prossime vittorie. Ad ogni modo, aldilà degli aspetti tecnici sarà fondamentale andare a San Giustino con atteggiamento spavaldo e aggressivo».



Per la società Pierpaolo Aulicino dice: «come sempre ci sarà una trasferta da gestire su due giorni, ma è anche un piacere potersi confrontare su campi di grande tradizione ed in regioni dove c’è una rande cultura pallavolistica, affrontiamo con positività la trasferta Umbra».



L’appuntamento è per domenica 11 alle ore 18 da San Giustino, con diretta sul canale Youtube della lega e differita lunedì 12 alle ore 21 sul canale del digitale terrestre 86 Napoflix(maggiori dettagli sui canali social del club partenopeo)