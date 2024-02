San Giustino-QuantWare Napoli finisce 3-0: è disco rosso

Trasferta amara per la QuantWare Napoli, la squadra partenopea esce sconfitta dal palasport di San Giustino 3-0 (25-21;25-22;25-22), la sconfitta lascia diversi rimpianti in casa Napoli per come è maturata. Parte subito forte la squadra Umbra seconda in classifica, si porta sul 5-0 nel primo parziale, poi Napoli incomincia a giocare e lottare, a metà set quasi dà la sensazione di rientrare sui padroni di casa, bravi però a tenere sotto controllo la situazione e chiudere il primo parziale. Nel secondo set i partenopei non sfuttano un’ottima chance di portarsi in parità, dilapidano il vantaggio che si erano costruiti portandosi sul 14-8 e si fanno prima rimontare e poi sorpassare. Una volta sul 2-0 San Giustino vola sulle ali dell’entusiasmo e far propria la gara con il netto risultato di 3-0

E’ Giuseppe Saccone, l’esperto centrale Napoletano a fare il punto della situazione: «Faccio i complimenti alla società del San Giustino per l’ospitalità e l’organizzazione, ma anche alla squadra, che sicuramente dirà la sua fino alla fine per la promozione; resta l’amarezza di non aver saputo sfruttare l’occasione nel secondo set, guardiamo avanti, alle prossime sfide, soprattutto quelle casalinghe dove dovremo dare il 110% per raggiungere i nostri obiettivi in questo girone Blu della serie A3 Credem che vede una classifica cortissima, dove in pochi punti si passa dall’essere in zona playoff alla possibilità di retrocedere; torniamo a lavorare in palestra ancor più duramente per farci trovare pronti»

La squadra si ritroverà martedì agli ordini di mister Calabrese per preparare un'altra partita contro un’avversaria di alta classifica, la rinascita Lagonegro ora terza in classifica.