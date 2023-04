Selezioni per i mondiali optimist, Savoia ok con Tramontano e Silvestri

Andrea Tramontano e Maria Luisa Silvestri (Reale Yacht Club Canottieri Savoia) con Alberto Avanzini (Centro Nautico Bardolino) hanno vinto la prima Selezione Nazionale Optimist per scegliere i partecipanti ai Campionati del Mondo ed Europeo 2023 della Classe giunta a Giulianova. Una sola prova disputata per i 140 velisti impegnati in mare. Ora tutto si sposta sull’appuntamento di Punta Ala dal 3 al 7 maggio.

La classifica combinata delle due Selezioni varrà per i primi cinque classificati assoluti la partecipazione al Mondiale in Spagna dal 15 al 25 giugno, mentre per i Campionati Europei in Grecia dal 15 al 22 luglio saranno selezionati sette timonieri dalla classifica delle Selezioni Nazionali (di cui 4 maschi e 3 femmine o viceversa).

«Tre giorni duri, a lottare con il poco vento, stando in acqua giornate intere per fare alla fine una sola prova valida», commenta l’allenatore della squadra Optimist del Circolo Savoia, Emilio Civita. «Un po’ di fortuna alla fine ci ha consegnato un doppio primo posto, ma il risultato è del tutto meritato, visto che anche nelle prove annullate del primo giorno Maya era prima e Andrea tra i primissimi».

Un primo passo è stato fatto, «ma tutti i giochi sono aperti nella seconda Selezione. Servono calma, serietà e lucidità», avverte il tecnico. Buoni risultati nella parte alta della classifica anche per Riccardo Allodi, Antonio Pane, Emanuele Napolitano e Maria Paola Di Martino.