Gevi Napoli-Givova Scafati, Rossato suona la carica: «Pronti per una gran partita»

A distanza di 32 giorni da quel 96-61 (nella foto l'esultanza di Okoye), che costò la pachina a coach Buscglia della Gevi Napoli, battuta in modo nettissimo a Scafati, riecco il derby campano di A, scherzi di un calendario che come l'anno scorso ha previsto il turno di ritorno sfalsato rispetto all’ordine previsto da quello di andata. Stavolta si gioca al PalaBarbuto e il match è domani alle ore 17,30, e si vedrà oltre alla piattaforma a pagamento di Eleven Sports, sarà trasmessa in diretta, in chiaro, anche su DMax (canale 52 del digitale terrestre).

Ovviamente si tratta di una partita che è lecito aspettarsi totalmente dversa rispetto all'andata. Napoli deve vincere per uscire dala secche della bassa classifica, ma Scafati dopo la gran vittoria contro Venezia puà ambire a fare il bis. Il capitano Riccardo Rossato: «Siamo felici di aver ritrovato fiducia ed entusiasmo dopo il successo interno di domenica scorsa contro l’Umana Reyer Venezia, arrivato dopo due settimane difficili, in cui abbiamo dovuto fare a meno di Logan, il nostro leader. Siamo riusciti a ritrovarlo in campo e con lui da domenica abbiamo un altro leader come Hannah, giocatore di grande esperienza e forte personalità, con cui stiamo lavorando bene ed al completo, in vista della partita di domenica a Napoli. Abbiamo tutte le carte in regola fare una grande partita, consapevoli che il derby è una partita che fa storia a sé, contro una Napoli diversa da quella dell’andata, che in panchina ha un allenatore di esperienza come coach Pancotto, che conosce questo campionato come le sue tasche. Napoli ha poi ritrovato il miglior Stewart ed ha inserito un giocatore importante come Young, per cui mi aspetto una gara molto diversa da quella dell’andata, che vogliamo fare nostra, nonostante le sue insidie. Ringrazio i tifosi che, a quanto pare, ci seguiranno numerosi anche in trasferta ed ai quali, così come alla società ed a tutta la città di Scafati, vogliamo dedicare una bella vittoria».