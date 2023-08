Scafati batte Rieti 73-61 nella prima amichevole della stagione

Prima uscita stagionale per una delle due campane di serie A. E’ finita 73-61 l'amichevole d'esordio della Givova Scafati, che ha fatto vedere ottime cose alla Beta Ricambi Arena PalaMangano contro la Real Sebastiani Rieti di serie A2, allenata dall’ex Alessandro Rossi. Tre illustri assenze hanno invece ridotto la rosa gialloblù utilizzata da coach Sacripanti, che non ha potuto disporre di Pinkins e Robinson (entrambi alle prese con un affaticamento muscolare conseguente ai carichi di lavoro di queste prime settimane) e neppure di Logan (ancora non unitosi ai compagni). Buona la partecipazione del pubblico.

La sfida si è disputata secondo la consueta modalità da scrimmage, con azzeramento del punteggio al termine di ciascun quarto.

Alla fine scroscianti applausi dei tifosi in segno di saluto e di ringraziamento per coach Alessandro Rossi. Coach Stefano "Pino" Sacripanti a fine gara: "Abbiamo fatto buone cose nei primi venti minuti, con grande fluidità nel movimento di palla, con buone esecuzioni ed una buona difesa; poi è calata la brillantezza, abbiamo concesso qualcosa in più e qualche tiro aperto agli avversari.

Nel complesso la partita è stata positiva ed abbiamo visto il frutto del lavoro di questi primi giorni. Mancavano Logan, Robinson e Pinkins, ma è stata una buona occasione per gli altri per mettersi in mostra, avere maggiore spazio e fare esperienza. Fisicamente si è visto che la squadra ha solo nove giorni di preparazione, ha fatto buone difese e giocate nella prima parte di gara ma poi col trascorrere dei minuti si è vista la pesantezza nelle gambe, com’è giusto che sia in questa fase della preparazione". Migliori realizzatori per Scafati: Rivers 21, Nunge 17, Lottie 8, Gentile 11, De Laurentiis 6.