Scandone a caccia di punti contro la capolista Molfetta. Gli irpini proveranno a far saltare il banco, per una impreso che impossibile non è, ma bisogna considerare come il match arrivi in un momento particolare. Gli infortuni non aiutano la squadra di coach Sanfilippo, che si ritrova ad affrontare la prima della classe con l’infermeria piena. Nonostante gli acciacchi e le assenze, la squadra avellinese sa andare oltre e vincere le partite con merito, arguzia e quella buona dose di fortuna che no guasta.

Abbiamo giocato un’ottima partita ad Angri ottenendo una vittoria importante contro una squadra che in casa non aveva ma perso” ha voluto precisare coach Sanfilippo, che sul campo dei salernitani si è tolto anche una piccola soddisfazione personale, dando un dispiacere alla società che lo scorso anno aveva deciso di interrompere anticipatamente il percorso con l’allenatore avellinesi. Il coach della Scandone sa come la prossima gara non sia assolutamente facile, bisognerà disputare la classifica gara perfetta.

La perfezione non è tanto intesa nel disputare un match offensivamente infallibile, piuttosto nel replicare la dedizione difensive, che è la chiave ed il segreto di questa buona stagione.

Tenere sotto media Molfetta non sembra cosa agevole, ma gli irpini hanno più volte dimostrato di poter essere capaci di imprese, soprattutto in condizioni di difficoltà. Il coach allena, i giocatori eseguono e l’applicazione difensiva mette in difficoltà gli avversari. Avellino è una squadra che sa far giocare male gli altri.

“Ci aspetta una gara altrettanto impegnativa contro una formazione prima in classifica. Una squadra costante Molfetta, che è meritatamente prima e con giocatori esperti e di grande qualità. Elementi che commettono pochi errori e questo è un vantaggio e fanno guadagnare un tiro aperto, un vantaggio e ci sono gerarchie chiare, per una squadra costruita con competenza. Dovremo essere perfetti, sperando che loro non siano performanti”.

Molfetta ha giocatori di categoria superiore tra questi Sirakov, Aramburu, ma anche giocatori di collante come Paglia, MVP contro Marigliano. “Ad Avellino sarà difficile, loro sono una squadra che vuole entrare tra le prime 4, in casa ci hanno messo in grande difficoltà, quindi non possiamo prendere sotto gamba l’incontro. Dobbiamo giocare di squadre e provare a portare a casa altri due punti”.