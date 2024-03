Scandone-Piazza Armerina 70-58: playoff ad un passo

La Scandone compie un altro passo importante verso i playoff. I biancoverdi superano non senza difficoltà Piazza Armerina con il punteggio di 70-58. Una gara che la squadra avellinese si è complicata da sola permettendo ai siciliani di tornare in gara e rendere il secondo tempo una sorta di basket selvaggio. Avellino ha vinto con i nervi più che con la pazienza e con le giocate individuali di Trapani e Soliani, che hanno dato fuoco alla retina costruendo il vantaggio della vittoria. I punti sono fondamentali per la Scandone, i lupi si avvicinano al loro obiettivo, i playoff.

Il traguardo è sempre più vicino, manca a questo punto soltanto la matematica. Il match si è innervosito nel finale a causa dello show compiuto da Giampieri nell’ultimo giro di lancette.

Il giocatore siciliano si è fatto prendere dall’adrenalina della partita, finendo per essere beccato dal pubblico al momento dell’espulsione che lo ha tolto dalla partita. “E’ stata una partita importante, siamo contenti di aver vinto contro una squadra forte che ha saputo metterci in difficoltà ed ha saputo riportarsi in partita. Il nostro errore è stato nel terzo quarto, quando abbiamo perso il filo della partita, che abbiamo riportato nel finale sui binari corretti" ha commentato coach Sanfilippo.