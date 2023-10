Alla seconda giornata del campionato di Serie B Interregionale la Scandone ha affrontato la Tecnovela Adria Bari. Dopo le vicende che hanno portato al fallimento la società avellinese, è stato la prima partita ufficiale giocato dal rinato club al PalaDelMauro. Le porte aperte hanno permesso alla società del presidente Trasente di riempire la Tribuna Terminio.

Il pubblico ed i curiosi hanno risposto presente partecipando attivamente alla contesa. Avellino ha battuto i pugliesi con il punteggio di 53-48 con una super performance di capitan Fabrizio Trapani autore di 22 punti. I padroni di casa sono partiti con il freno a mano tirato. Troppa tensione e tanta l’emozione di dover giocare davanti ad un numeroso pubblico. Bari ne ha approfittato mettendo il muso avanti 11-3. La squadra avellinese è stata tenuta in partita da un ottimo Trapani. Il capitano è stato in assoluto il migliore in campo degli irpini, che hanno faticato a trovare la via nel canestro nel primo quarto concluso 7-14 in favore della squadra ospite.

Nel secondo periodo Avellino si è scrollata da dosso la paura ed ha iniziato a giocare. Al tutto fare Trapani si sono aggiunti D’Offizi e Cianci.

Con un parziale di 12-7 Avellino ha chiuso sul -2 (19-21) il primo tempo. La ripresa è stata giocata punto a punto con le squadre a strapparsi la guida della partita. Bari ha provato a cavalcare Meistas, mentre Avellino si è affidata al solito Trapani. L’ultimo quarto, decisamente il peggiore dei quaranta minuti, la Scandone ha commesso molti errori. Questo ha concesso a Bari di restare in partita. Nel finale punto a punto a sparigliare le carte è stato il solito Trapani, che con una tripla a 1’minuto 56’’secondi dalla fine ha spinto i lupi sul 51-46, canestro che ha chiuso la partita.