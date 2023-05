Catania-Napoli 4-5, la spuntano i partenopei ai supplementari

Quarti infiniti e spettacolari. In Sicilia la serie playoff inizia con un confronto avvincente tra Meta Catania e Napoli Futsal, match deciso soltanto nel secondo tempo supplementare, quando il paraguaiano Javier Adolfo Salas griffa da distanza siderale il 4-5 definitivo a 1’29” dalla sirena. Capitan Fernando Perugino e compagni provano a chiudere nei tempi regolamentari gara 1, portandosi sul 3-4 con l’argentino Cristian Borruto, artefice di una marcatura meravigliosa (31’05”). Complice però lo sfortunato autogol di Massimo De Luca a 4 secondi dal gong, gli etnei allungano il duello all’overtime.

Napoli in completo giallo, Lorenzo Pietrangelo in bianco, protagonista indiscusso sul parquet con i suoi innumerevoli interventi. Scalda il motore capitan Carmelo Musumeci: il suo diagonale finisce fuori bersaglio. La traversa di Rodolfo Fortino e il colpo di testa di Salas mettono pressione a Sebastiano Tornatore, che si esalta su Rafinha. Porta in vantaggio i suoi il leader siciliano, che con una serpentina lascia sul posto De Luca e Mancha, e di prepotenza realizza l’1-0 (5’42”). Prova subito a riscattarsi il mancino numero 7, ma su calcio d’angolo la deviazione dello spagnolo Javier Alonso vale l’1-1 (12’49”). Rafinha ribalta il punteggio: piattone del laterale azzurro e palla sotto le gambe dell’estremo difensore isolano (1-2 al 17’38”). Sfiora anche l’1-3 il brasiliano classe 1998, bevendosi il diretto marcatore: alto il suo pallonetto. Musumeci manda le formazioni al riposo sul 2-2 (19’21”) e Pietrangelo scongiura il 3-2.

Nella ripresa capitan Perugino impegna Tornatore. Si rinnova il duello Pietrangelo-Musumeci e Alonso (dai capelli tinti) tenta la zampata. Il miracolo su De Luca preludio alla segnatura di Fortino, che deposita in fondo al sacco: 2-3 (26’22”). Giovanni Pulvirenti rimedia il giallo per uno scontro con Rafinha. Nell’azione successiva Robocop non trova la porta. Asse Argentina-Francia e arriva il 3-3, frutto della combinazione tra Franco Spellanzon e Nelson Dylan Luntin (28’29”).

Il Napoli rischia di subire il contropiede di Bocao e il colpo di tacco di Pulvirenti. Borruto dipana la matassa con una giocata da campione del mondo. L’argentino trova l’incrocio e infila il 3-4. Aumenta la pressione la formazione di casa e la carta del power play con Luntin si rivela azzeccata. La deviazione sfortunata di De Luca rinvia il discorso ai supplementari.

L’universale Mateus apporta il suo contributo e Salas regala il primo match point al club di Serafino Perugino.