Diretta sorteggio Europa League dalle 13: dove vederlo in tv e in streaming

Sono tre le squadre italiane che conosceranno le loro avversarie nel sorteggio di Europa League delle 13: Lazio e Napoli, seconde nei rispettivi gironi, sono teste di serie. L'Atalanta, "retrocessa" dalla Champions invece, verrà pescata nella seconda urna. Sono otto le partite in programma: in palio c'è l'accesso agli ottavi di finale dell'EL. Le partite di andata si disputano il 17 febbraio, mentre quelle di ritorno si giocano il 24 febbraio. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

APPROFONDIMENTI IL SORTEGGIO Napoli dietro Borussia e Barcellona: gli azzurri tra le big... IL FOCUS Napoli-Empoli, un solo successo nelle ultime quattro gare in casa

Aggiorna la diretta

13:10 Ormai ci siamo quasi. Pochi istanti e verranno svelati gli accoppiamenti: ricordiamo, si scontrano le terze della Champions League e le seconde dell'Europa League. Chi vince vola agli ottavi di finale.

13:05 C'è sempre Pedro Pinto, il "frontman" della Uefa. Unico paletto di questo sorteggio il fatto che non si possano incontrare squadre della stessa nazionalità.

13:00 Tutto pronto anche per il sorteggio di Europa League. Lazio, Napoli e Atalanta in attesa di conoscere i propri avversari

Europa League, il sorteggio

Betis, Rangers, Real Sociedad, Napoli, Lazio, Olympiacos, Braga e Dinamo Zagabria sono le squadre che avranno la possibilità di scendere in campo tra le mura amiche nella gara di ritorno. Barcellona, Borussia Dortmund, Atalanta, Porto, Zenit, Sheriff, Siviglia e Lipsia invece, sono quelle che, essendo retrocesse dalla Champions, giocheranno prima in casa. Per la squadra di Sarri e per quella di Spalletti potrebbe esserci un sorteggio davvero durissimo.

Dove vederlo in diretta tv e in streaming

Il sorteggio, in programma dalle 13, sarà possibile seguirlo su Sky Sport e in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. Inoltre potrete seguire la diretta testuale sul nostro sito IlMessaggero.it. Ultima cosa: l'unico paletto che c'è è il fatto che non si possono incontrare formazioni dello stesso Paese. Per il resto, tutto libero.