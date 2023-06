La Juve affida il mercato a Manna, Scanavino: «Giuntoli ha un contratto con il Napoli»

«Due giorni dopo la mia nomina ci siamo trovati con 15 punti di penalità e l'inibizione di Cherubini. In quel momento abbiamo creato un gruppo di lavoro con Calvo e la promozione di Manna che ha lavorato molto bene. Giovanni ha dimostrato di avere grandi capacità: lui prenderà in mano al 100 per cento le fasi di mercato che ci aspettano nei prossimi mesi. Lasciando a Calvo la parte manageriale». Così l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino al microfono di Sky Sport. «Giuntoli ha un contratto con il Napoli ancora per un anno, non mi sembra corretto commentare ulteriormente. Dobbiamo procedere rapidamente verso il futuro lasciandoci alle spalle questi momenti di incertezza. Situazioni e scenari non consolidati non sono alla nostra valutazione in questo momento», aggiunge Scanavino.