La Final Four di Coppa Italia per la prima volta a Napoli

Al bando la scaramanzia. Dall’urna di Nyon a quella di Palazzo San Giacomo. Non importa che sia venerdì 17 marzo. Ricorre il 162esimo anniversario dell’unità nazionale, ma l’attenzione è rivolta al sorteggio di Champions League e a quello della Final Four di Coppa Italia.

Il Napoli di Luciano Spalletti becca il Milan di Stefano Pioli, il Napoli Futsal se la vedrà invece con l’Italservice Pesaro, detentore del trofeo e vincitore nelle due ultime edizioni. Ad aprire la kermesse al PalaVesuvio il derby Feldi Eboli-Real San Giuseppe sabato 25 marzo (ore 18) in diretta Sky Sport. Si annuncia una grande festa di sport. Per la prima volta la manifestazione si giocherà in Campania e per la prima volta con tre squadre campane. In Sala Giunta la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

«Il Comune di Napoli ha dato spazio al futsal, che ha potenzialità enormi. E poi il Napoli di Serafino Perugino sta portando alta la bandiera della città», dichiara soddisfatta Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità. «Il PalaVesuvio è un impianto polifunzionale e tocca ora al calcio a 5, dopo aver ospitato già diverse discipline», rimarca l’esponente della Giunta Manfredi. «Lo scopo è consentire ai ragazzi una offerta sportiva ampia. Il Comune vuole avvicinare i ragazzi allo sport e contrastare la dispersione scolastica: sport attività fondamentale per il benessere fisico e psichico. Abbiamo attivato il tavolo di lavoro per l'infanzia e l’adolescenza. Puntiamo sullo sport con il supporto delle Federazioni e delle associazioni», asserisce Ferrante, entusiasta delle tre squadre campane che battaglieranno sul parquet.

«Siamo felici di essere a Napoli. La Coppa Italia è una grande festa», osserva Stefano Castiglia, consigliere nazionale della Divisione Calcio a 5. «La formula rinnovata della Final Four va nella direzione della spettacolarizzazione dell’evento». Si ripropone il precedente del 2009, ovvero tre squadre della stessa regione in semifinale. All’epoca si impose l’Arzignano. «La Campania si riscopre motore trainante per il futsal e capitale del calcio a 5».

Momento magico. «Napoli centrale nel calcio e candidata a capitale europea dello sport 2026», rileva Carmine Zigarelli, presidente Figc Campania. «Si prospettano giorni incredibili con Italia-Inghilterra allo stadio Maradona giovedì 23 marzo e poi la Final Four di Coppa Italia», ribadisce il numero uno del comitato regionale. «Il calcio a 5 gode di un ottimo stato di salute, partendo dalla base. Si lavora con passione e sacrificio, nonostante la carenza impiantistica. Puntiamo alla crescita del movimento».

Visibilmente entusiasta Stefano Salviati, consigliere regionale della Divisione Calcio a 5, che ringrazia il Comune di Napoli e il comitato campano. «Aver appoggiato e spinto per realizzare una manifestazione del genere a Napoli e in Campania, dove non c’era mai stata, mi riempie d’orgoglio». Un crescendo di emozioni. «Chiudiamo il cerchio con l’evento più atteso, dopo aver ospitato la Nazionale, il girone di Champions League con la Feldi Eboli, la Final Four di A2 e under 19 la scorsa settimana». Si attende la risposta del pubblico e degli appassionati.

Considerazioni finali per Vincenzo Boccarusso, responsabile del Calcio a 5 campano. «Bel percorso quello del Sala Consilina, partendo dalla C1. Le tre campane danno lustro e continuano a pubblicizzare il movimento: a loro un grande grazie». Tanti gli eventi collaterali a partire dal clinic dedicato agli allenatori con il ct della Nazionale italiana Massimiliano Bellarte e quello della Spagna Fede Vidal.

Si stringono la mano e non badano alla scaramanzia Gaetano Di Domenico, presidente della Feldi Eboli, e Serafino Perugino, patron del Napoli Futsal, che ha incontrato nella giornata di ieri Victor Osimhen. «Contendenti fortissime. Nulla a caso. Prestigioso affrontare il Pesaro: sarà una sfida avvincente e sarà uno spettacolo per lo sport italiano», conclude il numero uno azzurro. Musica per le orecchie di capitan Fernando Perugino, Massimo De Luca e l’allenatore David Marìn, presenti al sorteggio officiato dal segretario della Divisione Fabrizio Di Felice, in rappresentanza del presidente Luca Bergamini (nelle foto di Paola Libralato).