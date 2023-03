Sandro Abate Avellino-Napoli Futsal, la vigilia del derby con Victor Osimhen

Spalletti, De Laurentiis, Osimhen. E’ questa la sequenza di incontri che Serafino Perugino ha avuto di recente. A Castel Volturno, nel quartier generale degli azzurri, l’imprenditore della Frontiers Music ha assistito all’allenamento di capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni, omaggiando l’allenatore di Certaldo con la maglia numero 6. Nella sede della Filmauro ha fatto visita al presidente del Napoli, infine la volta del bomber nigeriano, capocannoniere della serie A e indiscusso protagonista in Champions League. Sulla terrazza di Palazzo Reale l’attaccante numero 9, appassionato di musica rock, Jon Bon Jovi e calcio a 5, ha ricevuto due dischi. E Perugino è riuscito a strappare allo scatenato goleador la promessa di una sua venuta a Cercola, in occasione di una gara del Napoli Futsal.

Derby del venerdì. Vigilia di Sandro Abate Avellino-Napoli Futsal a tinte azzurre. Si disputa al Pala Del Mauro domani sera (ore 20.30) la 24esima giornata di campionato. «Sarà un match intenso e difficile. L’ambiente sarà caldo», spiega in conferenza stampa il tecnico David Marìn. «Sarà una partita importante per entrambe le squadre. Dobbiamo vincere per recuperare i punti persi con l’Olimpus Roma», osserva l’entrenador di Madrid. «Un successo ci consente di essere primi in solitaria», tiene a precisare l’allenatore spagnolo. La Feldi Eboli ha agganciato momentaneamente capitan Fernando Perugino e soci in vetta, ma i partenopei devono recuperare la sfida con il Catania mercoledì 29 marzo.

«Non conta quanto fatto sin qui: dà un’idea del percorso certamente, ma dobbiamo continuare al massimo livello. Siamo consapevoli della nostra forza», ribadisce Marìn. «Dal mese di marzo dipenderà il nostro cammino. Dobbiamo focalizzarci sul nostro obiettivo», conclude il classe 1971.

Strategia. «Vincere per distanziare la Feldi Eboli», suggerisce Cristian Borruto. «Gli avversari di domani sono forti», avverte il giocatore argentino, ambientatosi a dovere all'ombra del Vesuvio. «Mi sono integrato con il gruppo».

Obiettivo. «Giocheremo la Final Four per vincere la Coppa Italia», asserisce il campione del mondo. Grande spettacolo sabato 25 e domenica 26 marzo al PalaVesuvio. Domani il sorteggio a Palazzo San Giacomo in concomitanza con quello della Champions League. Dopo aver centrato lo storico risultato di essere approdato ai quarti, il Napoli di Luciano Spalletti, tra le prime otto d’Europa, saprà chi affronterà e sogna un'altra impresa.