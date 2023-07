Calciomercato, Kyriakopoulos è un nuovo giocatore del Monza: l'annuncio

Geōrgios Kyriakopoulos è un nuovo giocatore del Monza. Dopo le visite mediche. svolte ieri, oggi è arrivata la firma e la presentazione all'U-Power Stadium. Ad annunciarlo lo stesso club brianzolo con un cominicato ufficiale e con post sui profili social.

Il greco arriva in prestito fino al 2024 con obbligo di riscatto dal Sassuolo. Una scelta conservativa quella di Adriano Galiani, che sa bene che il suo attuale esterno sinistro, Carlos Augusto, è nel mirino delle grandi del nostro calcio in particolare in quello della Juventus.