Napoli Futsal-Feldi Eboli, derby campano al PalaSele per inversione di campo

Distanza minima. Un punto soltanto divide in classifica la capolista (50) dalla diretta inseguitrice (49). Ed entrambe hanno condiviso l’amaro destino di uscire nella semifinale di Final Four. Domani sera (ore 20.30) al PalaSele (per inversione di campo) va in scena il derby campano tra Napoli Futsal e Feldi Eboli, big match della 25esima giornata di serie A.

I ragazzi di Nicola Ferri intendono ripartire di slancio e distanziare una diretta concorrente. Squadra al completo dopo il pareggio infrasettimanale in Sicilia con la Meta Catania (3-3). Ritornano disponibili Robocop e lo scugnizzo di Pianura.

«Sabato scorso è stata una grande delusione», dice capitan Fernando Perugino. «Volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi e raggiungere almeno la finale», spiega il difensore numero 6. «Non ce l’abbiamo fatta e dobbiamo andare avanti», afferma il figlio d’arte classe 1996.

Cambio in panchina. Con il ko in Coppa Italia la società ha ritenuto opportuno dare un segnale all’ambiente. Da qui l’esonero dello spagnolo David Marin. «Dispiace sempre quando c’è l’allontanamento di un allenatore, abbiamo sbagliato tutti e fa parte del gioco», ammette Perugino junior.

Regular season. «Abbiamo voglia di riprendere il cammino, ultimamente non siamo stati nemmeno fortunati e a Catania abbiamo preso gol a 4” dal termine», ricorda il leader napoletano. «La Meta Catania è in forma e abbiamo disputato un’ottima prestazione fuori casa, nonostante le squalifiche di Attilio Arillo e Rodolfo Fortino», argomenta.

Derby campano. «Siamo fiduciosi e dovremo dare più del 100% per vincere. Abbiamo lavorato tanto. Non conta né l’avversario né il calendario: dobbiamo ritornare alla vittoria», ribadisce convinto Perugino. «Siamo motivati a dare il massimo per arrivare ai playoff nel miglior stato possibile», conclude il capitano del Napoli Futsal.