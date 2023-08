Serie A, ecco il calendario: derby Pomigliano-Napoli all'ottava giornata

Si parte. Al via tra un mese esatto la serie A femminile di calcio professionistico. La prima giornata è fissata nel weekend di sabato 16 e domenica 17 settembre. Il Pomigliano, capitanato da Gaia Apicella ed allenato da Sossio Finestra, affronterà la Juventus di Joe Montemurro allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per il terzo anno consecutivo le pantere proveranno a difendere il massimo scenario. Debutto esterno, invece, per il Napoli femminile, guidato da Biagio Seno e con Paola Di Marino leader del gruppo, che sarà impegnato in Lombardia contro il Como. Per le azzurre l’obiettivo sarà conservare la categoria.

Pomigliano e Napoli femminile le uniche squadre del Sud Italia. Entrambe mirano a rappresentare al meglio la Campania. Prima trasferta per le granata sabato 30 settembre in casa del Sassuolo. Esordio interno per il club presieduto da Alessandro Maiello contro il Milan allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola.

Super derby. Toccherà aspettare l’ottava giornata (18 novembre) per l’incrocio tutto meridionale tra Pomigliano e Napoli femminile. Il ritorno andrà in scena a san Valentino (14 febbraio 2024).

Serie A eBay 2023-2024. Dieci squadre ai nastri di partenza con la Roma campione d’Italia in carica. Tre le soste previste per la Nations League (23 settembre, 28 e 29 ottobre, 2 e 3 dicembre). La prima fase del campionato si concluderà il 18 febbraio 2024. Poi scatterà la poule scudetto e la poule salvezza.

La seconda fase prenderà il via il 16 marzo e si concluderà il 19 maggio.