Massaggiatore colpisce con una testata sul naso un calciatore avversario: rissa e squalifiche

Prima il gol del sorpasso, poi la rissa con una testata sul naso ad un calciatore che porta alla sospensione della gara. E' quanto accaduto domenica scorsa (5 marzo) in occasione del match casalingo del girone H di Seconda Categoria tra Lentiscosa e Prosala FC.

Mano pesante del giudice sportivo che ha inflitto la sconfitta a tavolino per l’ASD C.S. Lentiscosa e squalificato fino a luglio il massaggiatore del club, Giacomo Cariello, per i fatti avvenuti domenica scorsa (5 marzo) in occasione del match casalingo del girone H di Seconda Categoria tra Lentiscosa e Prosala FC.

La rissa è scoppiata al 34’ del secondo tempo in seguito alla rete del 3 a 2 della formazione di casa quando il massaggiatore dei locali, Giacomo Cariello, è entrato in campo, simulando però di essere stato spinto da un calciatore della squadra avversaria, Claudio Cardillo. Da qui, come si legge nel provvedimento del giudice sportivo, n’è nata una discussione animata fino a che il massaggiatore non ha colpito il predetto calciatore con una testata sul naso.

Quindi, è scoppiato il putiferio, con Cardillo che ha spinto e messo le mani in faccia a Cariello, fino a far degenerare la situazione in una vera e propria rissa. A quel punto, il direttore di gara, Antonio Migliaro di Agropoli, ha sospeso definitivamente la partita. E' arrivata la decisione del giudice sportivo che ha usato il pugno duro nei confronti dei tesserati coinvolti nella rissa. Oltre alla sconfitta a tavolino per il Lentiscosa, il giudice sportivo ha inflitto una squalifica di 4 giornate ai calciatori Danilo Esposito (Prosala) e Orlando Belluccio (Lentiscosa), una squalifica di 2 giornate al calciatore Claudio Cardillo del Prosala, e la inibizione per Giacomo Cariello, massaggiatore della società ASD C.S. Lentiscosa, fino al 05.07.2023. La sanzione è aggravata in quanto il suo comportamento violento ed antisportivo ha dato origine alla rissa nata tra i tesserati delle società e quindi alla sospensione della gara. Infine, ammenda di 100€ alle due società per la partecipazione alla rissa dei propri tesserati.