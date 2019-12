Una freccia nella faretra biancazzurra. Dopo Jorginho ecco un altro colpo di mercato targato Futsal Fuorigrotta. Ad impreziosire il roster flegreo l’italo-brasiliano Vinicius Ricardo Duarte. Si tratta di un gradito ritorno del laterale classe’92 nel club presieduto da Serafino Perugino.



L’ex Maran, Kaos, Mirafin, Eboli e Lazio subito a disposizione del tecnico Fabio Oliva, per ricucire lo strappo di cinque lunghezze dalla capolista Real San Giuseppe. Duarte, già protagonista con il Fuorigrotta nella cavalcata culminata nella storica promozione in serie A2, aggiungerà qualità e dinamicità.



«Volevamo chiudere il mercato con un giocatore affidabile. Vinicius lo conosciamo benissimo e siamo convinti che il suo contributo potrà essere determinante nella seconda metà del campionato». Soddisfatto dell'operazione andata a buon fine il direttore sportivo Nicola Ferri.



Duarte una freccia acuminata, un dardo da scoccare in campionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA