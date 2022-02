Sempre più azzurro. Sono quattro le calciatrici del Napoli femminile ad essere state convocate in Nazionale. Due ragazze di Prato, una di Roma, l’altra di Bergamo. Prenderà parte all’Algarve Cup il portiere Rachele Baldi, una sicurezza tra i pali. Si è distinta contro le giallorosse, ha blindato la porta a Firenze. Ha vinto il suo derby toscano, da ex giocatrice dell’Empoli, allenata nel recente passato da Alessandro Pistolesi, sostituito in panchina dalla coppia Domenichetti-Castorina.

Nella terna scelta dal commissario tecnico Milena Bertolini figura dunque il suo nome, accanto a quelli di Laura Giuliani (Milan) e Francesca Durante (Inter). Baldi ritroverà Elena Linari e Manuela Giugliano, precedenti compagne di squadra all’ombra del Cupolone. Dopo Valeria Pirone, ecco la seconda convocazione della storia azzurra: è un motivo di grande orgoglio per il club presieduto da Lello Carlino ritrovare una propria tesserata con la maglia dell’Italia. In Portogallo mercoledì 16 febbraio contro la Danimarca, domenica 20 contro la Norvegia, finali fissate per mercoledì 23.

Saranno a disposizione di Selena Mazzantini a Coverciano il difensore Heden Corrado (2002) e la centrocampista Sofia Colombo (2001) per lo stage della Nazionale italiana under 23: affronteranno giovedì 17 febbraio l’under 19 di Enrico Sbardella, tra le cui fila ci sarà Emma Severini (2003), che lunedì 21 si confronterà con le pari età del Belgio.

In giro per il mondo. L’artefice del 2-0 al Bozzi, Soledad Jaimes, sarà impegnata in due amichevoli tra Colombia ed Argentina il 20 ed il 23 febbraio. Lana Golob, invece, sarà di scena il 19 febbraio nell’amichevole Croazia-Slovenia, in programma a Parenzo. Qualificazioni alla Coppa d’Africa 2022 per Marie Aurelle Awona: Camerun-Gambia il 18 ed il 23 febbraio (andata e ritorno).

La serie A riparte domenica 27 febbraio con la sfida salvezza allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola contro il Verona: gara da vincere assolutamente per capitan Paola Di Marino e socie.