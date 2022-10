«Tre punti d’obbligo». Un invito ma anche un ordine. Così il tecnico spagnolo David Marìn ai suoi. Domani sera il Napoli Futsal sarà impegnato al PalaJacazzi di Aversa contro Meta Catania. E la gara della capolista della serie A sarà trasmessa nuovamente in diretta su Sky Sport (ore 20.45) in occasione della quinta giornata.

«Per noi è la quarta partita di fila, visti gli impegni in Coppa Divisione», ricorda in conferenza stampa l’entrenador di Madrid. «Sarà una sfida impegnativa, ma abbiamo una rosa lunga. Tutti sono importanti e avrò giocatori al massimo della condizione», assicura il coach classe 1971, soddisfatto del passaggio del turno in settimana. «Con l’Ecocity Genzano abbiamo controllato la gara nel primo tempo. Sbagliando, abbiamo permesso loro di rientrare in gioco. Siamo stati bravi negli ultimi minuti ad essere freddi e portarla a casa».

Testa ai siciliani. ««Sono una bella squadra con italiani e stranieri esperti e di qualità, basti pensare a Bocao, Vaporaki e Javi Alonso. Possono creare tanti problemi, tra le mura amiche non temiamo nessuno». Sprona i suoi Marìn.

«Imponiamo il nostro gioco», esorta Rafinha. Dopo il successo di Montesilvano in campionato, il Napoli Futsal vuole continuare la propria corsa in vetta. «Sono contento del passaggio del turno a Genzano. Al PalaCesaroni è stata dura», osserva il laterale brasiliano, felice per la prima rete realizzata in maglia azzurra.

«Ho dovuto recuperare dall’infortunio alla caviglia, ma ora ci sono, mi sto allenando e pian piano sarò al top fisicamente», assicura il classe 1988, che non nasconde gli obiettivi stagionali. «Sono qui per trionfare, dobbiamo arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Abbiamo cominciato benissimo, tuttavia la strada da percorrere è ancora lunga», rammenta Rafael de Souza Novaes.

«Domani non dobbiamo pensare ad altro che ad ottenere l’intera posta in palio», conclude Rafinha. Gli etnei sono settimi in classifica, a quota 6, reduci dalla vittoria a Pomezia del 15 ottobre. Una settimana fa non si è disputata la gara col Pistoia, dato che gli ospiti sono stati impossibilitati a raggiungere l’isola per lo sciopero del volo.