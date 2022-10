«Avanti così». Breve, conciso ed essenziale. Centellina le parole, dosa il messaggio. Esalta al contempo i suoi ma non troppo David Marin. «La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare». Viene in soccorso Lorenzo Cherubini con «Mi fido di te», canzone utilizzata anche per campagne elettorali del recente passato. Napoli Futsal in vetta e a punteggio pieno. Il tecnico spagnolo confida nella qualità e nell’entusiasmo di capitan Fernando Perugino e compagni. Dopo la prova di forza contro l'Italservice Pesaro, i campioni d’Italia in carica, nulla è impossibile. E il morale è alle stelle. «Ma il cielo è sempre più blu», per citare il compianto Rino Gaetano. Con sfumature d’azzurro, ovviamente.

Sogni di gloria. Formula cortese per dire scudetto. Sarà anche il quarto turno di campionato, ma il club presieduto da Serafino Perugino non nasconde ambizioni e desideri, sbandierati in pompa magna in Sala Giunta alla presenza dell’assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante nel giorno della presentazione della squadra.

«Meglio nel secondo tempo. Altri tre punti in trasferta». L’allenatore madrileno classe 1971 analizza il successo esterno maturato a Montesilvano, prima della sfida dell’Olimpico tra Roma e Napoli. Quasi un passaggio di consegne per ribadire i rispettivi primati in griglia. «Abbiamo iniziato al di sotto del nostro ritmo, non quello a cui aspiravamo», ammonisce Marin, un perfezionista del parquet non da oggi.

«Ai marchigiani andava bene e solo quando abbiamo preso gol, allora abbiamo aumentato la nostra intensità ed è arrivato il pari». Il solito Rodolfo Fortino a suonare la carica e la sveglia. E tutti ad abbracciarlo, a ribardire unità e compattezza di gruppo.

«Abbiamo avuto molte occasioni ma la palla non entrava». Si è materializzato «l’uomo della Provvidenza», quel Massimo De Luca ormai avvezzo a timbrare il 2-1. Scena già vista nel derby contro il Real San Giuseppe. Una stoccata dello scugnizzo numero 7 e arrivederci alla prossima (nelle foto di Paola Libralato).

Domenica 30 ottobre (ore 20.45) il derby delle Due Sicilie con Meta Catania a Cercola. Ancora prime time per gli azzurri e ancora su Sky Sport in occasione della quinta giornata di serie A. «Continuiamo così». Detta la linea David Marin.