Napoli United fermato dal Villa Literno: 1-1 su un campo in pessime condizioni

Il Villa Literno ferma il Napoli United: 1-1 al termine di un match tiratissimo, giocato su un terreno al limite della praticabilità.

Per gli uomini di Maradona junior, lanciatissimi in classifica, è una mezza battuta d'arresto e per giunta inattesa. Gara combattuta fin dall'avvio.

Nel primo tempo un'unica occasione: la confeziona Baumwollspinner, che al 22' serve bene Carissimi che da pochi passi non inquadra la porta. I padroni di casa passano al 25' della ripresa con Romano, poi restano in nove per le espulsioni di Diana (somma di ammonizioni) e Coppola. Il forcing del Napoli United porta al pari con Carissimi, che segna al 35'.