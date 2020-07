Ultimo aggiornamento: 18:51

Cambio della guardia. Ilufficializza il successore di. In panchina siederà, tecnico pugliese di. A dare il benvenuto al 42enne allenatore, ex di, il presidente. «Piero Basile ha la nostra stessa voglia di vincere, è entrato subito in sintonia con il nostro staff, conosciamo le sue qualità e siamo spinti da grandi motivazioni». Fare bene, dunque, l’imperativo categorico.Rock e parquet. Originale il video di presentazione, per annunciare la nuova guida tecnica. «Basile fa parte del nuovo progetto». Tra adrenalina e responsabilità.Non nasconde la sua gioia il coach classe 1977. «Sono stati sufficienti due minuti per accettare. E’ scoccata la scintilla alla prima telefonata», racconta il retroscena della trattativa Basile. «Non vedo l’ora d’iniziare questa avventura in una società ambiziosa», ammette ottimista Basile.Esordio nel 2008 con la, conquistando la promozione in. Nel 2011 si trasferisce ale in due anni ottiene il doppio salto di categoria dallaalla. Subentra, a lavori in corso, a. Due volte ai quarti di finale playoff con il. Nell’estate del 2017 va al neopromossoIn biancazzurro per sognare.