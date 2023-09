Posillipo, ecco Mattia Rocchino e Fabio Angelone

Il Posillipo puntella il suo organico. Sorridono e si stringono la mano. Alle loro spalle, in bella mostra, i colori del prestigioso sodalizio napoletano. Accolti dal direttore tecnico Pino Porzio e dall’allenatore Roberto Brancaccio, Mattia Rocchino e Fabio Angelone sono le ultime due novità di mercato. Gli ex acquachiarini indosseranno la calottina rossoverde.

«È un grande piacere e un onore entrare a far parte di una società così gloriosa», dice il pallanuotista che lo scorso anno disputò i Giochi del Mediterraneo ad Orano, in Algeria. «Un ringraziamento va fatto ad entrambe le società: al Posillipo per l’interesse mostrato e la possibilità offerta, all’Acquachiara nelle figure del presidente Franco Porzio e del mister Walter Fasano per avermi concesso questa enorme opportunità di crescita e ai quali sarò sempre grato», dichiara Rocchino. «Sarà una occasione importante e già dagli allenamenti cercherò di apprendere il massimo dall’allenatore Brancaccio e dai miei nuovi compagni», assicura il centrovasca classe 2004. «Spero di aiutare la squadra con il mio supporto, dando sempre il massimo in ogni circostanza», assicura fiducioso l’ex giocatore biancazzurro.

«Giocare in serie A1 è sempre stato uno dei miei obiettivi e farlo per una società come il Posillipo che ha scritto la storia di questo sport è motivo di orgoglio», afferma entusiasta Angelone. «Non vedo l'ora di iniziare con mister Brancaccio e capitan Paride Saccoia e compagni». Ringraziamenti d’obbligo. «Walter Fasano mi ha aiutato e indirizzato in questa scelta, soprattutto comprendendo appieno la nostra volontà di giocare al Posillipo e ha fatto di tutto affinché questo si realizzasse», osserva il player classe 2004 (nelle foto di Pierpaolo Capano).

Si pone così in essere una collaborazione sportiva tra Posillipo e Acquachiara «con l'obiettivo di raggiungere traguardi e risultati importanti sia a livello giovanile che di prima squadra». All’ombra del Vesuvio si guarda al futuro. «L'accordo tra Posillipo e l'Acquachiara rappresenta il primo passo verso un progetto che punta alla creazione di preziose sinergie con tutte le società di pallanuoto della Campania, per far crescere i talenti del territorio, da sempre fucina di campioni per il movimento italiano».

In prestito all’Acquachiara andranno Matteo De Florio e Marco Napolitano, che disputeranno il campionato di A2, dove non mancheranno i derby con la Canottieri Napoli e l’Ischia Marine Club.