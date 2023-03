Salerno-Bogliasco 13-8 con la cinquina di super Gallo

Mercoledì giorno fortunato. L’ultima vittoria risale al 18 gennaio contro il Quinto (10-6) alla Vitale. In quella circostanza si distinse Valentino Gallo, autore di una tripletta. Nel turno infrasettimanale della 22esima giornata capitan Michele Luongo e compagni sono ritornati a sorridere con un super mancino siciliano, artefice di una pesante cinquina tra le mura amiche. Il numero 8 giallorosso ha contribuito in maniera determinante all’affermazione dei ragazzi di Matteo Citro. Check up Rari Nantes Salerno-Netafim Bogliasco è finita 13-8 (parziali di 2-1, 2-0, 4-4, 5-3).

I padroni di casa centrano la traversa con Alberto Barroso Macarro su rigore nel primo periodo. Riscatto immediato per il giocatore spagnolo, che subito dopo firma il vantaggio iniziale. Pareggia Duilio Puccio (1-1), ma Zeno Bertoli supera Edoardo Prian (2-1).

Sale in cattedra nella seconda frazione l’attaccante classe 1985, già bronzo a Rio 2016. Penalty trasformato in maniera impeccabile e poi il 4-1 all’intervallo lungo.

Imita il suo collega il difensore napoletano Bertoli, aprendo il terzo tempo con una doppietta (6-1). La controfuga di Barroso fa registrare il massimo vantaggio: 7-1 (+6). Con un break provano a rientrare in partita i liguri, portandosi sul -2. Ci pensa ancora Gallo a ribadire le distanze (8-5). Sarà lo stesso plurititolato pallanuotista a distanziare i biancazzurri (11-6) nell’ultimo scorcio dell’incontro. Completano l’opera Daniel Gallozzi e Umberto Esposito.

«Bella vittoria ma non basta. E’ un piccolo passo verso il nostro obiettivo», dice Gallo. «Un successo utile ad infondere fiducia nel gruppo. Fondamentale imporsi alla Vitale, visto anche il risultato del Catania contro il Bologna, che affronteremo in casa Sabato Santo 8 aprile», osserva il mancino. «Tutto è ancora aperto ma non ci spaventano i playout. Continueremo a lottare e ad essere uniti, per cogliere altri risultati essenziali», assicura fiducioso Gallo.

«Siamo stati più precisi e concreti in fase offensiva», afferma il tecnico Citro. «Abbiamo difeso bene fino al 7-1 , poi nella seconda metà del terzo tempo abbiamo concesso troppo agli avversari», asserisce il coach rarinantino. «Era importante vincere», conclude il classe 1981. La Rari Nantes Salerno spezza un trend negativo.