Juve Stabia senza Pagliuca, Bachini: «Ma siamo in crescita»

Si era ripromesso maggiore calma, ma a Monopoli, in occasione del rigore concesso ai pugliesi non è riuscito a trattenersi, e la protesta vibrante è costata ben due turni di squalifica al tecnico della Juve Stabia, Guido Pagliuca, che salterà così la sfida di domani sera, al Menti col Brindisi, e quella di domenica a Catania. Un successo importante quello di Monopoli per la capolista che, complici i risultati di Benevento ed Avellino, allunga sulle inseguitrici, col Picerno che resta unico vero outsider per la promozione diretta.

«Abbiamo disputato una grande gara in Puglia – ricorda il difensore Bachini -, dimostrando tutto il valore di questo gruppo. Sotto di una rete con un rigore quanto meno dubbio, abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, con i nostri attaccanti che hanno confermato di essere in un momento positivo. Dopo il 2-1 forse abbiamo rischiato un po’, ma l’importante è l’aver mosso la classifica. Le inseguitrici? Noi dobbiamo pensare solo alla Juve Stabia, a fare il nostro percorso, cercando di non commettere passi falsi.

Ci sono tutte le condizioni per far bene, dobbiamo guardare gara dopo gara».

Tornato alla Juve Stabia dopo la precedente esperienza in B, Bachini ha composto con Bellich la coppia di centrali che tutta la C sogna, e che in tanti in B hanno messo nel mirino: «Sapevo, quando mi hanno chiamato, che con Pagliuca avrei potuto lavorare bene. Lo avevo avuto a Lucca, e so come cura la fase difensiva. Siamo contenti, stiamo bene insieme, si è creata empatia nel gruppo e vogliamo arrivare quanto più lontano è possibile».