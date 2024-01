Avellino-Sorrento 0-1: i rossoneri espugnano il Partenio-Lombardi

Il Sorrento espugna il Partenio-Lombardi, superando di misura l'Avellino 0-1. E lo fa in inferiorità numerica dal ventesimo, a causa dell'espulsione di Blondett. Lupi all'assalto della porta avversaria sin da subito, ma non riescono a trovare la via del gol. Basta un solo tiro agli ospiti per conquistare il successo. Fino a quel punto non avevano mai impensierito la squadra di Pazienza. Arriva al 71esimo la rete di Ravasio. Gelo al Partenio-Lombardi. La squadra biancoverde prova a rimontare, ma senza frutto. Da segnalare il gol annullato per fuorigioco a Patierno al minuto 62. L'Avellino non riesce più a vincere in casa. La vittoria manca al Partenio-Lombardi dal 25 ottobre.

AVELLINO-SORRENTO: 0-1

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi (st 12′ Gori), De Cristofaro, Armellino, Lores Varela, Tito (st 12′ Liotti); Patierno, Sgarbi. A disp.: Pane, Pizzella, Llano, Mulè, Nosegbe-Susko, Frascatore, Palmiero, Dall’Oglio, D’Angelo, Russo, Marconi. All.: Pazienza.

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Messori (st 8′ Colombini); Badje (pt 24′ Di Somma), Ravasio, Vitale. A disp.: D’Aniello, Albertazzi, Scala, Martignago, Kolaj, Vitiello, Kone, Capasso, Caravaca, Riccardi. All.: Maiuri.

MARCATORI: st 27′ Ravasio.

NOTE: Espulsioni: pt 19′ Blondett. Ammoniti: Sgarbi, Patierno, Vitale, Del Sorbo, Russo.

ARBITRO: Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi.