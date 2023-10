Benevento-Crotone 3-2: cuore e grinta, risultato ribaltato

Un pazzo Benevento va sotto di due reti ma ribalta con una reazione rabbiosa il risultato, battendo 3-2 il Crotone. I giallorossi si piazzano in solitaria al secondo posto con 13 punti, ad una sola lunghezza di distacco dalla Juve Stabia che ha battuto di misura il Monopoli.

Nel primo big match della stagione Andreoletti conferma per dieci undicesimi la squadra che ha battuto il Brindisi, unico cambio Benedetti al posto di Masciangelo. Nei primi dieci minuti il pallino del gioco ce l’ha il Crotone, ma la prima palla gol è del Benevento. Al 14’ Karic va via a destra e crossa basso per Ferrante che stoppa e calcia di poco alto col sinistro. Al 19’ pericoloso tiro cross di Pinato, Dini smanaccia. L’azione prosegue e l’ex Pisa calcia col destro di poco a lato. Al 25’ Tello si divora l’1-0, il colombiano interrompe il disimpegno difensivo del Crotone e si ritrova a tu per tu con Dini, ma apre troppo la conclusione, calciando a lato. Gol sbagliato, gol subito. Petriccione crossa verso il secondo palo, sponda aerea di Gomez per D’Ursi che nel cuore dell’area piccola insacca in spaccata. Pitagorici avanti al riposo.

Comincia forte la ripresa la Strega: doppia occasione per Tello e Karic.

Al 55’ doppio cambio per Andreoletti: fuori Capellini e Pinato, dentro Simonetti e Ciano. Al 57’ raddoppia il Crotone: Vitale riceve palla in area e fulmina Paleari con un bel sinistro a giro. Reagisce il Benevento, Dini deve deviare in angolo un colpo di testa di Ciano. Al 61’ Simonetti stacca in area e accorcia le distanze, il Benevento si rimette in partita. Al 65’ i giallorossi la riequilibrano: corner di Ciano verso il secondo palo, sponda di Ferrante, Pastina deve solo insaccare da due passi. Andreoletti getta nella mischia anche Improta al posto di Benedetti. Al 75’ il Benevento trova il gol del sorpasso. Punizione di Ciano in mezzo, un rimpallo su Berra favorisce Simonetti che batte Dini sotto porta. All’81’ doppio cambio per il Benevento: escono Tello e Ferrante, entrano Agazzi e Marotta. Il finale è di controllo, il Benevento centra la terza vittoria consecutiva e il quinto risultato utile di fila.