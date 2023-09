Brindisi-Benevento 0-1: stop al digiuno in trasferta

A Picerno il Benevento va a prendersi tre punti con le unghie e con i denti. I giallorossi battono il Brindisi grazie ad un gol dopo ventidue minuti di Ferrante, tenendo botta fino alla fine. La vetta ora è distante un solo punto.

Andreoletti cambia due pedine rispetto alla vittoria col Taranto. El Kaouakibi sostituisce Bolsius, con Karic che avanza in trequarti accanto a Tello, a sinistra c’è Masciangelo al posto di Benedetti. Ferrante mette in apprensione Saio con un colpo di testa su corner. Proprio l’ex Ternana colpisce al 22’, tagliando sul primo palo e insaccando un cross basso di El Kaouakibi. Al 43’ il Brindisi sfiora il pari con una rovesciata in area piccola di Cappelletti che finisce alta. Poco dopo Tello cicca incredibilmente una conclusione in area di rigore. Giallorossi avanti a fine primo tempo.

La squadra di Andreoletti si presenta bene nella ripresa: occasione per El Kaouakibi che calcia a lato un cross dalla sinistra di Masciangelo.

Al 49’ grande inserimento di Talia in area, conclusione però addosso al portiere. Sul corner successivo, El Kaouakibi la calcia di piatto a lato. Al 56’ Karic si ritrova ancora a tu per tu con Saio, ma calcia addosso all’estremo difensore brindisino. Su una punizione in mezzo i pugliesi sfiorano il pari, Paleari è determinante sullo stacco di Cappelletti. Nel Brindisi entra Galano per l’assalto finale. Benevento in trincea fino al 95’, l’1-0 resiste fino al triplice fischio.